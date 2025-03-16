В Новосибирске подскочила цена на аренду офисов

По итогам марта этого года стоимость аренды офисов класса А в Новосибирске составила 2,6 тысяч рублей за кв. м. Относительно марта 2024-го цена выросла на 58,8%. Цена за аренду офисов класса В подорожала за год на 29,4%, до 1,66 тыс. рублей за кв. м, пишет «РБК-Новосибирск».
Общий объем предложения в столице Сибири находится на уровне около 393 тысяч кв. м качественных офисных площадей. В тоже время по всей стране отмечается низкий уровень строительства новых офисов в городах-миллионниках. За 2024 год показатель упал на 27% относительно 2023 года.
«Причина — высокая стоимость заемных средств. В период 2025—2028 годов среднегодовой объем строительства новых офисов в регионах оценивается в 38 тыс. кв. м — это на 60% меньше, чем средний объем введенных офисов за предыдущие пять лет», — пояснил заместитель директора подразделения региональных проектов CORE.XP Иван Козис.
По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», еще в апреле прошлого года в Новосибирске объем предложений по аренде офисов упал за год на 29%, по продаже — на 18%.
Вячеслав Зубарев