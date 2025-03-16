В Новосибирске подскочила цена на аренду офисов

По итогам марта этого года стоимость аренды офисов класса А в Новосибирске составила 2,6 тысяч рублей за кв. м. Относительно марта 2024-го цена выросла на 58,8%. Цена за аренду офисов класса В подорожала за год на 29,4%, до 1,66 тыс. рублей за кв. м, пишет «РБК-Новосибирск».