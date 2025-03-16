В Казахстане планируют сократить посевные площади сахарной свеклы

В 2024 году площади посевов сахарной свеклы в Казахстане увеличили почти в два раза — до 25,2 тысячи гектаров. Такие меры, а также господдержка и погодные условия, позволили получить рекордный урожай в 1,3 млн тонн, сообщает Zakon.kz.