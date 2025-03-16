В Казахстане планируют сократить посевные площади сахарной свеклы

При этом, по информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, объемы полученной свеклы превысили возможности переработки сахарных заводов. Предприятия, из-за высокой закредитованности, не обеспечили расширение мощности, предусмотренное в рамках Комплексного плана по развитию сахарной отрасли до 2026 года.
В частности, отправлять урожай на переработку из Жамбылской области, пришлось на Аксуский завод и в Кыргызстан.
«В этой связи, с учетом потенциала переработки действующих сахарных заводов и необходимости соблюдения агротехнологий в текущем году по предварительным данным акиматов областей прогнозная структура посевных площадей 2025 года составит 18,4 тыс. га», — пояснили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что согласно планам по модернизации сахарных заводов страны к 2026 году предполагается расширение мощности Меркенского завода с 3 тыс. до 4 тыс. тонн в сутки по сырью, установка нового технологического оборудования на Таразском сахарном заводе.
Также в течение двух лет в области Жетысу планируется расширение мощности Коксуского завода с 2,2 тыс. до 5 тыс. тонн в сутки.
Для обеспечения потребностей внутреннего рынка ТОО «Qazsugar CO» в Шу Жамбылской области разрабатывается проект строительства современного высокотехнологичного сахарного завода мощностью 8 тыс. тонн в сутки по сырью.
В АО «СПК “Павлодар” разработано ТЭО проекта по строительству сахарного завода в Аксу мощностью 8 тыс. тонн в сутки по сырью. В настоящее время ведутся переговоры с турецкой компанией для реализации проекта.
Арабская компания «Al Khaleej Sugar» в августе 2025 года намерена начать строительство завода в Алматинской области, завершение инфраструктурных работ запланировано на середину 2027 года.