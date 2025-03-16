В Омске на предприятии открыли вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей

Завод имени Баранова ищет квалифицированных специалистов на высокооплачиваемые должности. Среди открытых вакансий — начальник механосборочного цеха. Он должен уметь руководить коллективом свыше ста человек и обеспечивать выпуск продукции высокого качества. На эту позицию требуется кандидат с высшим образованием по специальности «Технология машиностроения» и опытом работы на руководящих должностях не менее трёх лет. Зарплата составляет от 200 до 250 тысяч рублей.