В Казани под угрозой обрушения оказался Мергасовский дом

В Казани на улице Дзержинского возникла угроза обрушения Мергасовского дома из-за карстового провала. Объект является культурным наследием.
В связи с этим создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, инженеры и владелец здания. Специалисты установят причины и примут меры по предотвращению возможного разрушения объекта.
В строительных конструкциях дома установят контрольные маяки для мониторинга его технического состояния. Также планируется провести инженерные обследования, направленные на оценку прочности конструкций и геологических параметров грунтов территории.
Ситуация находится под контролем. Дополнительно о проделанной работе будет сообщаться, передает пресс-служба комитета.