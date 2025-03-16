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В Казани под угрозой обрушения оказался Мергасовский дом

Комитет РТ по охране ОКН контролирует ситуацию.

Источник: Комитет РТ по охране ОКН

В Казани на улице Дзержинского возникла угроза обрушения Мергасовского дома из-за карстового провала. Объект является культурным наследием.

В связи с этим создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, инженеры и владелец здания. Специалисты установят причины и примут меры по предотвращению возможного разрушения объекта.

В строительных конструкциях дома установят контрольные маяки для мониторинга его технического состояния. Также планируется провести инженерные обследования, направленные на оценку прочности конструкций и геологических параметров грунтов территории.

Ситуация находится под контролем. Дополнительно о проделанной работе будет сообщаться, передает пресс-служба комитета.