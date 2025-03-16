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В Беларуси интернет-магазины могут перейти только на безналичный расчет

Об этом сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик на пресс-конференции в Минске.

Источник: Смартпресс

По ее словам, многие онлайн-магазины уже готовы полностью перейти на безналичный расчет за товары и услуги, но «пока единство мнений среди согласующих инстанций по этому вопросу не достигнуто».

«Есть и государственные органы, и общественные организации, которые возражают против такого нововведения. Мы пока его поддерживаем, учитывая то, что всё-таки цифровизация развивается очень быстро», — отметила представительница министерства.

Сейчас в законе «О защите прав потребителей» есть норма о том, что продавец обязан обеспечить возможность оплаты потребителю по его выбору: либо в наличной, либо в безналичной форме. «Такая возможность у потребителя на сегодняшний день обязательно должна быть, но учитывая трансграничность интернет-торговли, учитывая цифровизацию, многие интернет-магазины готовы перейти только на безналичный расчёт. И вот в этой части нас поддерживает и Национальный банк и Министерство по налогам и сборам», — сказала Гаврильчик.

Она подчеркнула, что для экономики очень важна прозрачность платежей и оборот товаров, которые можно отследить при безналичных платежах.

«Посмотрим, устоит это предложение бизнеса при процедурах согласования или нет. Споры пока идут. Будем следить за развитием событий и посмотрим, за что проголосует большинство согласующих», — добавила представительница МАРТ.