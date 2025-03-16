В Беларуси интернет-магазины могут перейти только на безналичный расчет

Сейчас в законе «О защите прав потребителей» есть норма о том, что продавец обязан обеспечить возможность оплаты потребителю по его выбору: либо в наличной, либо в безналичной форме. «Такая возможность у потребителя на сегодняшний день обязательно должна быть, но учитывая трансграничность интернет-торговли, учитывая цифровизацию, многие интернет-магазины готовы перейти только на безналичный расчёт. И вот в этой части нас поддерживает и Национальный банк и Министерство по налогам и сборам», — сказала Гаврильчик.