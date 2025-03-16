В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В экспозициях Центра исламской цивилизации планируют представить более 800 проектов, сообщает пресс-служба центра.
Руководитель центра Фирдавс Абдухаликов отметил, что 430 из них реализуют совместно с зарубежными партнерами.
«Ведется активная работа по организации международных выставок, приуроченных к открытию Центра. На сегодняшний день 15 музеев, частных коллекционеров и библиотек из разных стран уже подтвердили свое участие и согласились привезти в Ташкент уникальные экспозиции, посвященные культурному наследию Узбекистана», — рассказал он.
В их числе Музей исламского искусства Малайзии, частные коллекции Арона и Альберто Леви в Италии, Фонд Ратти, Музей азиатской культуры в Турине, Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, Музей тюрко-исламского искусства Турции, а также частные коллекции Дэвида Пейли и Брюса Баганца в США.
В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-Петербурге.
На втором этаже центра разместятся офисы зарубежных стран-партнеров и авторитетных международных организаций. Это будет способствовать формированию на базе центра международной научной платформы которая объединит более 500 организаций, тысячи ученых и специалистов из более чем 50 стран, добавили в пресс-службе.
В настоящее время в сотрудничестве с Центром заинтересованы более 100 международных организаций.