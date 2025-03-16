В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов

На втором этаже центра разместятся офисы зарубежных стран-партнеров и авторитетных международных организаций. Это будет способствовать формированию на базе центра международной научной платформы которая объединит более 500 организаций, тысячи ученых и специалистов из более чем 50 стран, добавили в пресс-службе.