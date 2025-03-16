В Омской области тарифы на коммуналку могут вырасти до 16,1%

Глава региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских прокомментировал возможный рост тарифов на коммунальные услуги в 2025 году. Его ответ появился в комментариях на странице губернатора Виталия Хоценко.
Отвечая на обращение омича, который выразил недовольство регулярным повышением коммунальных платежей, Русских пояснил, что тарифная политика формируется на федеральном уровне. На рост цен влияют инфляция, удорожание сырья и расходы на капитальные ремонты. Однако плата за коммунальные услуги не может превышать установленный индекс.
Для Омской области максимальный индекс увеличения тарифов составляет 14% с возможным отклонением в 2,1%, то есть платежи могут вырасти до 16,1%. При этом глава РЭК отметил, что это верхний предел индексации, а фактический рост в квитанциях может быть ниже.
«Общий платёж за коммунальные услуги не вырастет выше принятых ограничений. Всё, что превысит эти значения, оплатит региональный бюджет», — подчеркнул Русских.