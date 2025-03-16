В Омской области тарифы на коммуналку могут вырасти до 16,1%

Для Омской области максимальный индекс увеличения тарифов составляет 14% с возможным отклонением в 2,1%, то есть платежи могут вырасти до 16,1%. При этом глава РЭК отметил, что это верхний предел индексации, а фактический рост в квитанциях может быть ниже.