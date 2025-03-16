О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Туркменабаде прошла встреча руководителей и специалистов водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана, сообщает ИА «Дунё».
В фокусе внимания находилось взаимодействие в водной сфере, в частности эксплуатация и модернизация водохозяйственных объектов, проведение противопаводковых и берегоукрепительных работ на реке Амударья, рациональное использование водных ресурсов.
«Стороны договорились осуществлять тесное взаимодействие по проведению необходимых гидротехнических мероприятий, нацеленных на предотвращение потерь и рациональное использование стока реки Амударья», — говорится в сообщении.
Еще одна достигнутая договоренность касалась совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмена опытом внедрения водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничества в области подготовки кадров для водохозяйственной сферы.
Представители водохозяйственных ведомств Узбекистана и Туркменистана посетили объекты Туямуюнского гидроузла, где подробно обсудили совместные меры по обеспечению их эффективного функционирования.