О чем договорились водохозяйственные ведомства Узбекистана и Туркменистана

Еще одна достигнутая договоренность касалась совместных научно-исследовательских работ на трансграничных водных объектах, обмена опытом внедрения водосберегающих технологий и цифровизации учета водных ресурсов, а также сотрудничества в области подготовки кадров для водохозяйственной сферы.