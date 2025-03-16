Омская ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно запущена с космодрома «Плесецк»

Старт прошел в штатном режиме, а вскоре после него ракета была взята на сопровождение Главным испытательным космическим центром имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление. С ними установлена устойчивая связь, все бортовые системы работают нормально.