Омская ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно запущена с космодрома «Плесецк»

Сегодня, 16 марта, в 13:50 по московскому времени с космодрома «Плесецк» в Архангельской области успешно состоялся запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2». Пуск был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС России в интересах Министерства обороны.
Старт прошел в штатном режиме, а вскоре после него ракета была взята на сопровождение Главным испытательным космическим центром имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление. С ними установлена устойчивая связь, все бортовые системы работают нормально.
За запуском ракеты наблюдали воспитанники Кемеровского и Тюменского президентских кадетских училищ, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского училища. Юные гости не только увидели исторический момент, но и посетили стартовую площадку «Ангары-1.2», а также узнали о выдающихся начальниках космодрома.
Для кадетов была организована экскурсия по техническому комплексу ракеты-носителя, где они смогли познакомиться с работой военных космических подразделений.