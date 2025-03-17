Нацбанк заметно понизил курс доллара и курс евро на 17 марта после выходных

В Национальном банке изменили курсы валют на 17 марта 2025 года, понедельник. В итоге после выходных снизились курс доллара и курс евро, но повысился немного курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 17 марта, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1476 белорусского рубля, 1 евро — 3,4206 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6152 белорусского рубля.
В сравнении с курсами, установленными на пятницу, 14 марта, субботу, 15 марта, и воскресенье, 16 марта, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля, наоборот, немного подрос. Ощутимее других изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0225 белрубля, евро потерял 0,0282 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0047 белрубля.
Также в Минтруда сказали, что 50 тысяч белорусов копят себе на «вторую пенсию».