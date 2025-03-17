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Drinks Business: мировые производители виски приостановят выпуск напитков

На рынке спиртных напитков наблюдается избыточное предложение на фоне недостаточного спроса.

Источник: Аргументы и факты

Крупные производители алкогольной продукции снижают объемы своего производства, как сообщается в издании The Drinks Business.

Это касается таких компаний, как Irish Distillers, Diageo и Brown-Forman. В частности, компания Irish Distillers объявила о приостановке производства виски на своем заводе Midleton Distillery, известном производством популярных марок, включая Jameson, Redbreast, Midleton Very Rare и Powers. Это решение было принято в свете сокращения объемов производства другими крупными игроками на рынке спиртных напитков.

Компания Diageo также приостановила дистилляцию и розлив на своем предприятии в Кентукки. В Brown-Forman рассматривают альтернативные подходы для поддержания производства, включая сотрудничество с другими компаниями. Тем временем мелкие производители, такие как Waterford Whisky и Blackwater Distillery, сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами.

Ситуация в отрасли осложняется избыточным предложением на фоне недостаточного спроса, что приводит к значительным трудностям для многих компаний. Эти обстоятельства заставляют производителей пересматривать свои стратегии и адаптироваться к изменениям на рынке спиртных напитков.

Ранее экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко заявил, что уже этой весной стоит ожидать роста стоимости алкоголя. Причем, эта тенденция захватит как крепкие напитки, так и те, в которых совсем немного градусов.