Drinks Business: мировые производители виски приостановят выпуск напитков

Ранее экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко заявил, что уже этой весной стоит ожидать роста стоимости алкоголя. Причем, эта тенденция захватит как крепкие напитки, так и те, в которых совсем немного градусов.