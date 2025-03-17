В России хотят усилить ответственность за нарушения в ЖКХ: нерадивым чиновникам придётся несладко

В Госдуме предложили усилить ответственность должностных лиц за нарушения в области ЖКХ. Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют внести в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющийся документ.
В частности, законопроект предлагает увеличить штрафы, которые налагают за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов. Сумма возрастет до 30 тыс. рублей.
«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере ЖКХ», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Причиной разработки нового законопроекта стали многочисленные жалобы жителей на то, что управляющие компании нередко игнорируют запросы со стороны граждан, а порой и вовсе бездействуют при возникновении проблем в многоквартирных домах.
«Сейчас штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4−5 тысяч до 20−30 тысяч рублей», — отмечают авторы проекта.
Также в документе предполагается рост штрафов за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5−10 до 20−30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30−50 тысяч рублей.
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