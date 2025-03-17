В России хотят усилить ответственность за нарушения в ЖКХ: нерадивым чиновникам придётся несладко

В Госдуме предложили усилить ответственность должностных лиц за нарушения в области ЖКХ. Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют внести в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющийся документ.