Ещё одно предприятие Хабаровского края присоединилось к Хартии

К Хартии промышленного технологического суверенитета и импортозамещения уже присоединилось более 290 предприятий и организаций Хабаровского края. Напомним, что Хартия была подписана в июне 2024 года по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. Ее новым участником стало предприятие по производству упаковочной продукции, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в министерстве промышленности и торговли края, компания производит мусорные и фасовочные пакеты, а также пакеты-майки. На сегодняшний день оно выпускает до 90 тонн продукции в месяц. Товар поставляется в крупные пищевые производственные компании и торговые сети в Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Камчатском краях, Сахалинской, Якутской и Магаданской областях.
Также предприятие получило в Фонде развития промышленности Хабаровского края заем в размере 8,1 млн рублей по льготной ставке в 5% годовых. Деньги были выделены Фондом по региональной программе «Развитие промышленного производства».
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, на полученные средства компания планирует начать производство фасовочных пакетов в рулонах. Необходимое оборудование уже приобретено, пройден этап пусконаладки и идет процесс отработки пробных партий. Запуск серийного производства намечен на конец марта этого года.