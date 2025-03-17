Ещё одно предприятие Хабаровского края присоединилось к Хартии

Как рассказали в министерстве промышленности и торговли края, компания производит мусорные и фасовочные пакеты, а также пакеты-майки. На сегодняшний день оно выпускает до 90 тонн продукции в месяц. Товар поставляется в крупные пищевые производственные компании и торговые сети в Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Камчатском краях, Сахалинской, Якутской и Магаданской областях.