Подростков в Хабаровском крае стали чаще приглашать на работу

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru (16+) выяснили, как часто компании-работодатели приглашают на работу хабаровских подростков от 14 до 18 лет и куда их готовы трудоустраивать, сообщает ИА AmurMedia.
За 2024 год работодатели направили хабаровским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 67 тысяч приглашений на вакансии, и это на 33% больше, чем в 2023 году.
При этом на долю самых молодых кандидатов (14−18 лет) приходится только 6% от всех приглашений, отправленных соискателям в течение прошлого года. Но это все равно больше, чем в целом по России, где доля таких приглашений составила только 4% за весь 2024 год.
Соискателей в возрасте 14−18 лет чаще всего зовут на вакансии, которые относятся к профессиональным сферам «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений на вакансии из данной профобласти были сделаны соискателям указанной возрастной категории), «Розничная торговля» (7,3%), «Домашний, обслуживающий персонал» (6,1%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (5,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (4,8%), «Административный персонал» (4,4%), «Маркетинг, реклама, PR» (4,3%), «Продажи, обслуживание клиентов» (4,2%), «Рабочий персонал» (3,1%) и «Наука, образование» (2,6%).
При этом, если оценивать, в каких направлениях растет лояльность к самым молодым кандидатам, впереди остальных по этому параметру направление «Наука, образование»: здесь количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году.