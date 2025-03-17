Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинск оказался в числе мегаполисов с самой дорожающей «вторичкой»

Аналитики оценили ситуацию на рынке вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках по итогам февраля 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Исследование по данному направлению было проведено специалистами компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», а опубликованы его результаты РБК. Согласно этим выкладкам Челябинск занимает второе место среди крупнейших городов страны по динамике роста цен на вторичное жилье. Так в феврале в южноуральском мегаполисе в сравнении с январем 2025 года «вторичка» подорожала на 1,6%. Таким образом, по подсчетам этих аналитиков, средний ценник на готовое жилье в Челябинске достиг уровня в 103 125 рублей за квадратный метр.

Динамичнее чем в Челябинске росли цены лишь в Волгограде (плюс 1,8%). В соседнем Екатеринбурге цены на вторичную недвижимость выросли лишь на 0,7%, а в Уфе на эти же 0,7% ушли вниз.