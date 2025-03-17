Челябинск оказался в числе мегаполисов с самой дорожающей «вторичкой»

Исследование по данному направлению было проведено специалистами компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», а опубликованы его результаты РБК. Согласно этим выкладкам Челябинск занимает второе место среди крупнейших городов страны по динамике роста цен на вторичное жилье. Так в феврале в южноуральском мегаполисе в сравнении с январем 2025 года «вторичка» подорожала на 1,6%. Таким образом, по подсчетам этих аналитиков, средний ценник на готовое жилье в Челябинске достиг уровня в 103 125 рублей за квадратный метр.