CNN: товары с надписью «Сделано в России» стали новым трендом в Китае

Китайцам полюбились российские товары.
В Китае усиливается интерес к магазинам, которые предлагают товары, произведенные в России. По стране открылись тысячи таких торговых точек, пишет CNN.
«В Китае все чаще можно увидеть pop-up магазины (формат точки продажи, открывающейся временно, на короткий срок, — прим. URA.RU), специализирующиеся на товарах российского производства. За последние годы по всей стране открылись тысячи таких магазинов», — сообщает CNN.
Это способствовало укреплению торговых отношений между Пекином и Москвой, учитывая благосклонное отношение китайской общественности к России, уточняет издание. Китайская экономика стала критически важным экономическим партнером для России, оказавшейся под давлением санкций. Объем двусторонней торговли между странами ежегодно достигает новых рекордных показателей.
Как URA.RU писало ранее, КНР объявила о введении с 10 марта таможенных пошлин в размере 10−15% на ряд ключевых товаров. Ранее Соединенные Штаты удвоили импортные пошлины на китайские товары, пишет «Национальная служба новостей».