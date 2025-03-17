CNN: товары с надписью «Сделано в России» стали новым трендом в Китае

«В Китае все чаще можно увидеть pop-up магазины (формат точки продажи, открывающейся временно, на короткий срок, — прим. URA.RU), специализирующиеся на товарах российского производства. За последние годы по всей стране открылись тысячи таких магазинов», — сообщает CNN.