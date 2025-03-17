Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Челябинской области

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». Челябинская область занимает в ней 54 место. Оценивались результаты 2024 года. Отраслью с наивысшей средней зарплатой в регионе названо «Производство автотранспортных средств». Средняя заработная плата в Челябинской области в ведущей отрасли — 84 тыс. рублей.