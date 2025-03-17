Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Челябинской области

Рейтинг составлен аналитиками РИА «Новости». Челябинская область занимает в ней 54 место. Оценивались результаты 2024 года. Отраслью с наивысшей средней зарплатой в регионе названо «Производство автотранспортных средств». Средняя заработная плата в Челябинской области в ведущей отрасли — 84 тыс. рублей.
Другие регионы Уральского федерального округа разместились в данном списке следующим образом: Ямало-Ненецкий автономный округ — 3 место (ведущая отрасль «Добыча нефти и газа» — 244 тыс. рублей); Тюменская область — 7 место (ведущая отрасль «Добывающая отрасль» — 183 тыс. рублей); Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 17 место (ведущая отрасль «Добыча нефти и газа» — 145 тыс. рублей); Свердловская область — 27 место (ведущая отрасль «IT и связь» — 111 тыс. рублей); Курганская область — 48 место (ведущая отрасль «Транспортное и военное машиностроение» — 90 тыс. рублей).