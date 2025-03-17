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В России хотят увеличить штрафы в сфере ЖКХ: это коснется недобросовестных управляющих компаний

В России хотят увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР выступили за увеличение штрафов за нарушения в сфере ЖКХ. Проект будет внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарии объяснили инициативу многочисленными жалобами россиян на управляющие компании. Те игнорируют запросы собственников, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) и не решают проблемы в многоквартирных домах.

По мнению депутатов, сейчас штрафы за такие нарушения недостаточно высокие и их стоит увеличить с 4−5 тысяч рублей до 20−30 тысяч.

Глава фракции Леонид Слуцкий заявил о необходимости увеличения персональной ответственности УК за бездействие в случае обращения граждан.

Ранее KP.RU рассказывал, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ. Закон обязывает жителей вносить плату за коммуналку до десятого числа следующего месяца. С одиннадцатого числа уже появляется долг. Однако сроки могут отличаться, если это указано в договоре с управляющей компанией или поставщиками услуг. Эксперты советуют внимательно изучить свои документы. Если не платить два месяца, долг станет официальным, и на него начнут начислять пени. Чем дольше человек не платит, тем больше становится сумма штрафа.

Долги по ЖКХ зачастую копят не только стесненные в средствах россияне, но и обеспеченные граждане, звезды шоу-бизнеса, которые просто не считают нужным оплачивать квитанции вовремя. Тем более что эксперты напомнили — отобрать у вас квартиру за долги никто не имеет права. Однако большинство россиян заявили, что им все-таки неприятно ощущать себя должником, они привыкли за все расплачиваться вовремя, поэтому они никогда не задерживают оплату коммуналки. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.