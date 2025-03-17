В России хотят увеличить штрафы в сфере ЖКХ: это коснется недобросовестных управляющих компаний

Ранее KP.RU рассказывал, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ. Закон обязывает жителей вносить плату за коммуналку до десятого числа следующего месяца. С одиннадцатого числа уже появляется долг. Однако сроки могут отличаться, если это указано в договоре с управляющей компанией или поставщиками услуг. Эксперты советуют внимательно изучить свои документы. Если не платить два месяца, долг станет официальным, и на него начнут начислять пени. Чем дольше человек не платит, тем больше становится сумма штрафа.