Пермский бизнесмен приобрел еще один молочный актив в Прикамье

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в «СПАРК-Интерфакс». Основное количество ценных бумаг общества (69,93%) принадлежат его директору Евгению Марданову. ООО «СП имени Мичурина» создано в 2009 году в деревне Гожан Куединского района Пермского края. Занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, а также смешанным сельским хозяйством. По информации источника «Ъ-Прикамье» на рынке, господин Матыцин договорился о покупке С господином Мардановым связаться не удалось — он не ответил на звонки по мобильному телефону. предприятия.