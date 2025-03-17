По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

«Необходимо комплексно реализовать транспортный потенциал проекта магистрали “Центральной”, чтобы решить и сегодняшние проблемы, и создать на будущее такую прорывную историю, чтобы город стал примером комфортной жизни, и молодежь отсюда не уезжала. Территорию, зарезервированную под объект, нужно рассмотреть и в размере создания инфраструктуры для скоростного транспорта. Заложить метро: под землей на застроенных площадках, а на свободных — выводить линию на поверхность и довести ее до аэропорта. Получится смешанный транспорт. С учетом развития и наземного транспорта мы сможем обеспечить быстрое передвижение между центром города (можно от стрелки рек Волги и Самары) и аэропортом. Можно также задействовать в этом проекте Московское шоссе», — сказала Светлана Малышева.