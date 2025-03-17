Аналитик Зварич заявил, что лучше всего сохранять средства на коротких вкладах

Аналитик Богдан Зварич посоветовал россиянам сохранять деньги на коротких вкладах в банках.
По его словам, спрос долгосрочные депозиты слегка увеличился из-за того, что люди опасаются дальнейшего ухудшения условий. При этом риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики пока сохраняется, поэтому не стоит закрывать короткосрочные вклады.
«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — начале третьего квартала», — сказал эксперт в комментарии агентству «Прайм».
Напомним, с 1 апреля Банк России вводит новые правила для ипотечного кредитования. Речь идет о макропруденциальных лимитах (МПЛ), которые ограничат выдачу ипотек. Вслед за этим цены на квартиры могут слегка снизиться, считает экономист Инна Литвиненко.
По мнению эксперта, новые меры затронут в первую очередь тех заемщиков, чья платежеспособность вызывает сомнения. Центробанк решил, что минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять 20%. Также долговая нагрузка заемщика не должна превышать 80% его дохода после оформления кредита.