Аналитик назвал лучший момент для закрытия коротких вкладов

Средняя ставка по вкладам на год в топ-20 банках стала ниже ключевой ставки. Впервые с начала ноября 2024 года она опустились ниже 20%. Средние процентные ставки по депозитам сроком на шесть месяцев вернулись к значениям, зафиксированным в этот же период времени. Ранее, 14 февраля, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Кроме того, во второй половине текущего года ключевая ставка может снизиться до 19%.