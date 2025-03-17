Аналитик назвал лучший момент для закрытия коротких вкладов

Взамен краткосрочных вкладов могут подойти долгосрочные, высказывает мнение аналитик.
Закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала. При этом лучше сохранять средства на краткосрочных вкладах, а после переходить на долгосрочные, несмотря на небольшое ухудшение условий по депозитам. Об этом рассказал главный аналитик Банки. Ру Богдан Зварич.
«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции. Это создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Подобные условия могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала», — цитирует аналитика агентство «Прайм».
Отмечается, что переход на долгосрочные депозиты позволит фиксировать более выгодные условия на более длительный период. При этом в случае снижения ключевой ставки ЦБ и последующего уменьшения ставок по вкладам со стороны банков, доходность краткосрочных вкладов может уменьшиться, что делает их менее привлекательными для инвесторов.
Средняя ставка по вкладам на год в топ-20 банках стала ниже ключевой ставки. Впервые с начала ноября 2024 года она опустились ниже 20%. Средние процентные ставки по депозитам сроком на шесть месяцев вернулись к значениям, зафиксированным в этот же период времени. Ранее, 14 февраля, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Кроме того, во второй половине текущего года ключевая ставка может снизиться до 19%.