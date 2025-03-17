Аналитик Васильев: ЦБ оставит ключевую ставку в 21% на заседании 21 марта

В 2025 году банки снижали ставки по ипотеке и потребительским кредитам, тоже в среднем на 1−2,5 п.п. В настоящее время базовые ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 28,8% годовых. Полная стоимость кредита (с учетом комиссий) может достигать 38,19%. Базовые ставки по ипотеке на вторичное жилье стартуют от 28,8% годовых. ПСК варьируется от 29,95% до 38,19%. ПСК по потребительским кредитам превышает 37%. По мнению экспертов, после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов вслед за ставками по депозитам.