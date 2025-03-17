Эксперт Юшков объяснил рост цен на молоко в Пермском крае и дал прогноз

За последнее время в Перми молоко подорожало примерно на 10%. По словам эксперта, на формирование стоимости продукта влияет несколько факторов, и речь не только о тратах на корма животным и их содержание. Кирилл Юшков говорит, что последний рост цен на молоко в Пермском крае связан с причинами, на которые не могут повлиять сельхозтоваропроизводители.