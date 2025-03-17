Эксперт Юшков объяснил рост цен на молоко в Пермском крае и дал прогноз

Эксперт, аспирант факультета экономики и информационных технологий ПГАТУ, замдиректора завода по переработке молока Кирилл Юшков объяснил рост цен на молоко в Пермском крае и дал прогноз по стоимости продукта в 2025 году, сообщает 59.RU.
За последнее время в Перми молоко подорожало примерно на 10%. По словам эксперта, на формирование стоимости продукта влияет несколько факторов, и речь не только о тратах на корма животным и их содержание. Кирилл Юшков говорит, что последний рост цен на молоко в Пермском крае связан с причинами, на которые не могут повлиять сельхозтоваропроизводители.
Один из основных факторов, который сказался на работе хозяйственников и последующем повышении цен на молоко — стоимость коммунальных услуг и топлива. Как пояснил Кирилл Юшков, сельскохозяйственные предприятия вынуждены оплачивать электроэнергию по тарифам, которые в два раза превышают тарифы, к примеру, для промышленного сектора. Влияет и рост цен на топливо, который очень сложно спрогнозировать.
К этим факторам добавляется подорожание сельскохозяйственной техники и оборудования. Помимо того, что цены на них растут, предприятиям сложно найти для них комплектующие.
Кирилл Юшков считает, что не стоит ждать снижения цен на молоко. Летом 2025 года — точно.
«Динамика цен определяется не сезонными колебаниями спроса и предложения, а объективными экономическими условиями. Повышение себестоимости молока — не следствие завышения прибыли, а необходимая мера для сохранения предприятий», — пояснил эксперт ситуацию на рынке.