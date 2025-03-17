Аналитик Зварич: закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала

Несмотря на некоторую неопределенность в условиях депозитных ставок, эксперты рекомендуют сохранять средства на краткосрочных вкладах до второго или третьего квартала. Об этом заявил главный аналитик Банки. Ру Богдан Зварич агентству «Прайм».
По словам эксперта, после того как Центробанк удержал ключевую ставку на уровне 21%, банки начали корректировать свои процентные политики, что привело к ухудшению условий по вкладам.
В результате, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях у десяти ведущих кредитных организаций к концу февраля снизилась на 1,5 процентных пункта, опустившись ниже ключевой ставки. Это привело к изменениям в спросе на депозиты, так как вкладчики начали обращать внимание на долгосрочные предложения, надеясь зафиксировать привлекательные условия на более длительный период. Однако, несмотря на небольшое увеличение доли спроса на вклады свыше года с 9% в январе до 11% в феврале, данный переход носит умеренный характер.
Снижение ставок по вкладам сдерживается рисками ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, было отражено в прогнозе Центробанка по средней ключевой ставке на 2025 год. В этой ситуации целесообразно сосредоточиться на краткосрочных вкладах, а переход на долгосрочные депозиты будет оправдан лишь в случае устойчивого снижения инфляции, что даст возможность для снижения ключевой ставки.
«Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — начале третьего квартала», — отметил он.
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