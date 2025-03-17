Аналитик Зварич: закрывать короткие вклады стоит не раньше второго квартала

В результате, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях у десяти ведущих кредитных организаций к концу февраля снизилась на 1,5 процентных пункта, опустившись ниже ключевой ставки. Это привело к изменениям в спросе на депозиты, так как вкладчики начали обращать внимание на долгосрочные предложения, надеясь зафиксировать привлекательные условия на более длительный период. Однако, несмотря на небольшое увеличение доли спроса на вклады свыше года с 9% в январе до 11% в феврале, данный переход носит умеренный характер.