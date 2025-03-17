Госслужащим и работникам судебной системы пообещали рост зарплат

Индексация зарплат произойдет 1 октября.
Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«Повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — передает слова Голубевой РИА Новости. Она добавила, что индексация зарплат работников прокуратуры и Следственного комитета произойдет с 1 октября.
Голубева отметила, что индексация будет проводиться с учетом особенностей регионов. Также она подчеркнула, что этот процесс будет соответствовать трудовому законодательству.