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Госслужащим и работникам судебной системы пообещали рост зарплат

Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Индексация зарплат произойдет 1 октября.

Государственным служащим и работникам судебной системы обещан рост зарплат на 4,5%. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Повышение должностных окладов и заработной платы госслужащих, представителей судебной системы, Следственного комитета и прокуратуры на 4,5%», — передает слова Голубевой РИА Новости. Она добавила, что индексация зарплат работников прокуратуры и Следственного комитета произойдет с 1 октября.

Голубева отметила, что индексация будет проводиться с учетом особенностей регионов. Также она подчеркнула, что этот процесс будет соответствовать трудовому законодательству.