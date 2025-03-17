В 2025 году «Метровагонмаш» возобновит поставки поездов для метро Новосибирска

Вместимость же поезда составляет около 1500 человек. В нем сделают места для маломобильных граждан, установят современную систему информирования и шумоизоляцию. Кроме того, в поездах предусмотрена система для обеззараживания воздуха и USB-разъемы для зарядки. Похожие составы «Балтиец» курсируют в метро Санкт-Петербурга с 2022 года.