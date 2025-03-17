В 2025 году «Метровагонмаш» возобновит поставки поездов для метро Новосибирска

В 2025 году «Метровагонмаш» возобновит поставки вагонов метро в Новосибирский метрополитен. Сейчас разрабатывается конструкторская документация, чтобы летом приступить к сборке новых вагонов. Об этом сообщает Трансмашхолдинг.
Как уточнили в компании, уже в четвертом квартале текущего года в Новосибирск доставят пять пятивагонных поездов модели 81−725/726/727. Составы снабдят тяговым высокоэнергоэффективным приводом отечественного производства, что позволит снизить эксплуатационные расходы.
Вместимость же поезда составляет около 1500 человек. В нем сделают места для маломобильных граждан, установят современную систему информирования и шумоизоляцию. Кроме того, в поездах предусмотрена система для обеззараживания воздуха и USB-разъемы для зарядки. Похожие составы «Балтиец» курсируют в метро Санкт-Петербурга с 2022 года.
Ранее губернатор озвучил сроки проектирования новых станций метро в Новосибирске.
Екатерина Павлюх.