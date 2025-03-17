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В 2025 году «Метровагонмаш» возобновит поставки поездов для метро Новосибирска

Летом уже начнут собирать новые вагоны.

Источник: Трансмашхолдинг

В 2025 году «Метровагонмаш» возобновит поставки вагонов метро в Новосибирский метрополитен. Сейчас разрабатывается конструкторская документация, чтобы летом приступить к сборке новых вагонов. Об этом сообщает Трансмашхолдинг.

Как уточнили в компании, уже в четвертом квартале текущего года в Новосибирск доставят пять пятивагонных поездов модели 81−725/726/727. Составы снабдят тяговым высокоэнергоэффективным приводом отечественного производства, что позволит снизить эксплуатационные расходы.

Вместимость же поезда составляет около 1500 человек. В нем сделают места для маломобильных граждан, установят современную систему информирования и шумоизоляцию. Кроме того, в поездах предусмотрена система для обеззараживания воздуха и USB-разъемы для зарядки. Похожие составы «Балтиец» курсируют в метро Санкт-Петербурга с 2022 года.

Ранее губернатор озвучил сроки проектирования новых станций метро в Новосибирске.

Екатерина Павлюх.