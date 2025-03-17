В Хабаровском крае введены временные ограничения для большегрузов

С 14 марта в Хабаровском крае введены временные ограничения движения для большегрузного транспорта на региональных дорогах. Соответствующий приказ № 26 подписан министерством транспорта и дорожного хозяйства края. Ограничения связаны с необходимостью предотвращения повреждения дорожного покрытия в период весеннего потепления и переувлажнения грунта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.