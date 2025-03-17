В Хабаровском крае введены временные ограничения для большегрузов

С 14 марта в Хабаровском крае введены временные ограничения движения для большегрузного транспорта на региональных дорогах. Соответствующий приказ № 26 подписан министерством транспорта и дорожного хозяйства края. Ограничения связаны с необходимостью предотвращения повреждения дорожного покрытия в период весеннего потепления и переувлажнения грунта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ограничения будут действовать в следующие периоды:
— Бикинский и Вяземский районы — с 5 апреля по 4 мая;
— Хабаровский, имени Лазо, Нанайский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Амурский и Солнечный районы — с 13 апреля по 12 мая;
— Советско-Гаванский, Ванинский и имени Полины Осипенко районы — с 29 апреля по 28 мая;
— Николаевский и Ульчский районы — с 5 мая по 3 июня;
— Охотский и Аяно-Майский районы — с 22 мая по 20 июня.
Для транспортных средств установлены предельно допустимые нагрузки:
— Для второй и третьей категорий — не более шести тонн на ось;
— Для четвертой и пятой категорий — не более четырех тонн на ось.
Эти меры направлены на сохранение дорожной инфраструктуры и предотвращение ее разрушения в период неблагоприятных природно-климатических условий.
Водителям большегрузного транспорта рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы избежать штрафов и повреждения дорог. Подробности можно уточнить в приказе министерства, опубликованном на официальном сайте.