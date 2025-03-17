«Суперджет» впервые взлетел на отечественных двигателях

Опытный образец российского самолета «Суперджет» (SJ-100) совершил первый полёт с отечественными двигателями ПД-8. Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре, где собираются лайнеры этого типа. Самолёт находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 км, сообщает ИА PrimaMedia.
Для первого полета на отечественных двигателях использовался опытный образец SJ-100 с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году. Полностью российский борт с двигателями ПД-8 присоединится к сертификационным летным испытаниям в апреле, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими было остановлено в 2022 году после введения антироссийских санкций. Начало поставок импортозамещенной версии самолета, оснащенного ПД-8 и другими системами отечественной разработки, ожидается в 2026 году.
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«Первый полет “Суперджета” на российских двигателях ПД-8 открывает цикл летных испытаний, крайне важных для прохождения сертификации всего воздушного судна в импортозамещенной версии. Ожидаем, что Ростех вместе с предприятиями госкорпорации и кооперации своевременно реализует намеченные планы с участием экспертов “Авиарегистра России” и сертификационных центров, выполняющих оценку соответствия самолета сертификационным требованиям», — сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, присутствовавший при испытаниях.
Superjet-100 разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого». Введён в эксплуатацию в 2011 году, рассчитан на перевозку до 100 пассажиров.
В соответствии с Комплексной программой развития авиаотрасли, в 2026 году должно быть выпущено 30 SJ-100, а всего до 2030 года — 142 самолета этого типа.