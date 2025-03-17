«Суперджет» впервые взлетел на отечественных двигателях

«Первый полет “Суперджета” на российских двигателях ПД-8 открывает цикл летных испытаний, крайне важных для прохождения сертификации всего воздушного судна в импортозамещенной версии. Ожидаем, что Ростех вместе с предприятиями госкорпорации и кооперации своевременно реализует намеченные планы с участием экспертов “Авиарегистра России” и сертификационных центров, выполняющих оценку соответствия самолета сертификационным требованиям», — сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров, присутствовавший при испытаниях.