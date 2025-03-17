Союз архитекторов России оценил концепцию застройки екатеринбургского Уралмаша

Архитекторы поддержали ключевые идеи девелопера и «Мастерской генплана», предложив также свои важные дополнения. Они указали на необходимость проектирования с оглядкой на будущее, поскольку завершение проекта ожидается лишь в 2040-х годах. Подчеркнули важность гармоничного объединения старой части района Эльмаша с новым районом. Особое внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры, в частности, развязкам, обеспечивающим связь с основными магистралями города, а также созданию удобного парковочного пространства. Участники встречи также отметили необходимость включения в проект парка, который станет местом отдыха жителей.