Союз архитекторов России оценил концепцию застройки екатеринбургского Уралмаша

Эксперты «Союза архитекторов России» оценили перспективы застройки участка Уралмаша, где ранее находились заводские цеха. Градостроительную концепцию территории в границах ул. Донбасской — ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов представил «УГМК-Застройщик» совместно с «Мастерской генерального плана».
В обсуждении приняли участие директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников, первый заместитель председателя регионального заксобрания Аркадий Чернецкий, директор «УралНИИпроект» Владимир Вениаминов, профессор кафедры теории архитектуры и профессиональных коммуникаций УрГАХУ, руководитель архитектурной мастерской «АМД» Леонид Десятов и другие участники совета.
Генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подчеркнул, что одним из ключевых принципов концепции новой территории станет историческая преемственность и сохранение объектов культурного наследия.
Архитектурная композиция будет учитывать наследие прошлого, сохранив характерные черты планировки соцгорода с диагональной сеткой улиц и кварталами размером 290×250 м. Территория кузнечно-прессового цеха превратится в уникальный культурный объект, вокруг которого создадут прогулочную зону.
Основная часть застройки составит три микрорайона, в которых в перспективе смогут проживать 44 тыс. человек. Проект предусматривает создание всей необходимой социальной инфраструктуры: планируется построить 3 школы, 12 детских садов, 2 поликлиники, колледж, детскую школу искусств и 3 детско-юношеские спортивные школы. Появится в районе и спортивный кластер, куда войдут 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном. Также проектом предусмотрено создание свыше 12 тыс. машино-мест.
Новая застройка будет основана на современных принципах городского развития. В концепции предлагается создание как развитой общественной инфраструктуры с кафе, ресторанами, магазинами, фитнес-клубами, так и строительство делового центра на 160 тыс. кв. м.
Ожидается, что таким образом будет создано 30 тыс. рабочих мест, что сравнимо с численностью работников Уралмаша в советский период.
Для улучшения экологической обстановки предусмотрено применение экологически чистых технологий в строительстве и озеленение территории. Планируется рекультивация нарушенных земель и модернизация системы очистки сточных вод.
Архитекторы поддержали ключевые идеи девелопера и «Мастерской генплана», предложив также свои важные дополнения. Они указали на необходимость проектирования с оглядкой на будущее, поскольку завершение проекта ожидается лишь в 2040-х годах. Подчеркнули важность гармоничного объединения старой части района Эльмаша с новым районом. Особое внимание уделили вопросам транспортной инфраструктуры, в частности, развязкам, обеспечивающим связь с основными магистралями города, а также созданию удобного парковочного пространства. Участники встречи также отметили необходимость включения в проект парка, который станет местом отдыха жителей.
Одним из предложений стало создание новых высокотехнологичных рабочих мест, гармонично вписанных в архитектурную среду. В качестве примера архитекторы привели успешные проекты технопарков Подмосковья, где инновационные производственные комплексы органично сочетаются с жилыми кварталами и общественными пространствами. Эксперты уверены, что подобный подход поможет сформировать действительно инновационный район, соответствующий высоким стандартам урбанистики и отвечающий вызовам будущего.