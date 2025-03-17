В Волгоградской области на два года обнулят налоговую ставку для ИП

В случае ИП на патентной системе, претенденты на меру поддержи должны работать в одном из 52 направлений. Перечень включает в себя коммерческую деятельность, связанную с ремонтом, пошивом и чисткой одежды и обуви; оказанием парикмахерских услуг; изготовлением некоторых видов металлической галантереи; ремонтом бытовой техники; оказанием фотоуслуг; сервисным обслуживанием, ремонтом и мойкой авто; оказанием экскурсионных, прокатных услуг; услуг по проведению некоторых торжественных мероприятий; производству молочной продукции и лекарств; помолу зерна; уходу за животными и ряду других направлений, с которыми можно ознакомиться на сайте Волгоградской областной думы.