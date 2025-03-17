Рекордное подорожание золота зафиксировано в Казахстане

У текущих же цен есть свои риски. Дело в том, что рано или поздно обладатели золота могут решить продать его, чтобы зафиксировать прибыль, что в свою очередь может повлиять на котировки золота, снизив его стоимость. Поэтому, перед тем как покупать золото, следует взвесить все «за» и «против».