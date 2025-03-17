Superjet впервые совершил полет с российским двигателем

Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе «Суперджета». Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 м, это был выпущенный в 2018 году опытный образец «Суперджета» с заводским номером 95157, сообщает 17 марта госкорпорация «Ростех».
«Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах», — отмечается в сообщении.
Новые российские силовые установки созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации. Работы по программе импортозамещения «Суперджета» в составе Ростеха выполняет большая кооперация предприятий под эгидой компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации.
Как писала «Фонтанка», серийное производство импортозамещенных самолетов Superjet New начиная с 2023 года еще летом прошлого года обещал вице-премьер Юрий Борисов. В августе 2023 года опытный образец отечественного ближнемагистрального самолета SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. Судно является новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. На нем заменено порядка 40 систем и агрегатов. Дату первого полета нового SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 переносили.