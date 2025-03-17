Superjet впервые совершил полет с российским двигателем

Он прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе «Суперджета». Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 м, это был выпущенный в 2018 году опытный образец «Суперджета» с заводским номером 95157, сообщает 17 марта госкорпорация «Ростех».