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ЕАБР объяснил рост инфляции в Беларуси

Аналитики банка ожидают сохранения инфляции в Беларуси в ближайшие месяцы на уровне около 5,5%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Инфляция в Беларуси составила в феврале этого года 5,6% — после 5,2% в январе, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

По информации аналитиков банка, ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины.

Так, цены на продовольствие увеличились в феврале на 6,7%, месяцем ранее рост на этот сегмент товаров был 6,5%. На непродовольственные товары рост в феврале составил 3,4%, а в январе было 3,3%.

«Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах: в феврале рост составил 6,5%, в январе рост был 5,2%. Связано это с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ», — пояснили специалисты ЕАБР.

По информации банка, сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% в феврале 2025-го после 5,7% в январе.

«Ожидаем сохранения инфляции около 5,5% в ближайшие месяцы», — сообщили аналитики ЕАБР.