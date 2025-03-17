ЕАБР объяснил рост инфляции в Беларуси

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Инфляция в Беларуси составила в феврале этого года 5,6% — после 5,2% в январе, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
По информации аналитиков банка, ускорение роста цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины.
Так, цены на продовольствие увеличились в феврале на 6,7%, месяцем ранее рост на этот сегмент товаров был 6,5%. На непродовольственные товары рост в феврале составил 3,4%, а в январе было 3,3%.
«Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах: в феврале рост составил 6,5%, в январе рост был 5,2%. Связано это с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ», — пояснили специалисты ЕАБР.
По информации банка, сохраняется повышательная динамика в устойчивой компоненте: базовая инфляция составила 5,8% в феврале 2025-го после 5,7% в январе.
«Ожидаем сохранения инфляции около 5,5% в ближайшие месяцы», — сообщили аналитики ЕАБР.