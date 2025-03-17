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Новый премьер Турчин высказался об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси

Премьер Турчин заявил об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси, передает БелТА.

Глава белорусского правительства, говоря о том, какие риски есть сегодня для экономики, заметил, что их достаточно много:

— Это санкционное давление, проблемы во внешней торговле. Но самое главное, что мы сейчас живем в эпоху «черных лебедей», — подчеркнул Турчин.

Премьер-министр обратил внимание на то, что, какой именно «черный лебедь» появится завтра, спрогнозировать очень сложно. По его словам, главной задачей является устойчивое функционирование экономического механизма, у которого была бы возможность оперативно реагировать на любые вызовы, адаптироваться, а также обеспечивать устойчивый экономический рост.

Ранее новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.

Тем временем новый премьер Турчин оценил риски в экономике Беларуси.

А еще новый глава правительства Турчин провел совещание по корректировке системы регулирования цен: «До 25 марта в Беларуси будет доработана система регулирования цен».