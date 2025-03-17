Новый премьер Турчин высказался об экономических рисках и «черных лебедях» для Беларуси

Премьер-министр обратил внимание на то, что, какой именно «черный лебедь» появится завтра, спрогнозировать очень сложно. По его словам, главной задачей является устойчивое функционирование экономического механизма, у которого была бы возможность оперативно реагировать на любые вызовы, адаптироваться, а также обеспечивать устойчивый экономический рост.