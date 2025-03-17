Аналитики ЕАБР оценили рост инфляции в Беларуси, сказав о тарифах на ЖКУ

Согласно информации, инфляция в стране в феврале 2025 года составила 5,6% год к году, после 5,2% в январе 2025 года. Специалисты заметили, что увеличение цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины. Так, цены на продукты выросли на 6,7% в феврале после 6,5% в январе. Что касается непродовольственных товаров, то рост составил на 3,4% после 3,3%.