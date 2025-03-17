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Аналитики ЕАБР оценили рост инфляции в Беларуси, сказав о тарифах на ЖКУ

Специалисты ЕАБР объяснили рост инфляции в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР оценили рост инфляции в Беларуси, сказав о тарифах на ЖКУ. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

Согласно информации, инфляция в стране в феврале 2025 года составила 5,6% год к году, после 5,2% в январе 2025 года. Специалисты заметили, что увеличение цен отмечается по всем основным компонентам потребительской корзины. Так, цены на продукты выросли на 6,7% в феврале после 6,5% в январе. Что касается непродовольственных товаров, то рост составил на 3,4% после 3,3%.

«Наиболее заметное ускорение отмечается в услугах (6,5% г/г после 5,2% г/г), что связано с повышением регулируемых тарифов на ЖКУ», — обратили внимание аналитики ЕАБР.

Также говорится, что сохраняется повышательная динамика в устойчивом компоненте. Отмечается, что базовая инфляция составила 5,8% год к году в феврале после 5,7% в январе 2025. Аналитики ожидают сохранения инфляции на уровне примерно 5,5% год к году в ближайшие месяцы.

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