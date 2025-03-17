На законсервированный завод Toyota в Шушарах начали набирать сотрудников

Планы о развитии автомобилестроительного кластера пока в жизнь не воплотились, но предприятию начали подыскивать персонал: на известном сервисе у кадровой службы Aurus открыто пять вакансий в Петербурге. Одну вакансию открыли в конце февраля, четыре в середине марта.