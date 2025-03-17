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На законсервированный завод Toyota в Шушарах начали набирать сотрудников

Бывший завод Toyota в Петербурге уже три года стоит в заморозке.

Источник: Reuters

Планы о развитии автомобилестроительного кластера пока в жизнь не воплотились, но предприятию начали подыскивать персонал: на известном сервисе у кадровой службы Aurus открыто пять вакансий в Петербурге. Одну вакансию открыли в конце февраля, четыре в середине марта.

«Ищут инженеров по экстерьерам и интерьерам для новых и текущих моделей, ведущего инженера по электрике и электронике автомобиля. Место работы в Шушарах, недалеко от метро — под описание точно подходит завод Toyota», — заявили журналисты издания «Деловой Петербург».

Также на предприятие требуются менеджер по исследованиям и разработкам в области электрики и электроники и менеджер шасси.