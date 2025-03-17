Цены всё ещё кусаются: сколько стоит аренда квартиры в Ташкенте?

Несмотря на некоторое снижение цен, аренда квартир в столице остаётся дорогим удовольствием.
Жилье со средним ремонтом
В феврале 2025 года аренда жилья со средним ремонтом стала дешевле по сравнению с октябрём 2024 года (средние цены): 1-комнатные — $323 (-2,4%), 2-комнатные — $393 (-5,2%), 3-комнатные — $480 (-2,9%) и 4-комнатные — $545 (-12,5%).
Наиболее доступные цены в этом сегменте зафиксированы в Сергелийском районе (от $297 за однокомнатную до $423 за четырёхкомнатную) и Алмазарском районе (от $288 за однокомнатную до $488 за четырёхкомнатную).
В то же время самая дорогая аренда на аналогичное жильё наблюдается в Шайхантахурском районе (1-комнатная — $347, 2-комнатная — $462, 3-комнатная — $568, 4-комнатная — $694) и Яккасарайском районе (1-комнатная — $383, 2-комнатная — $511, 3-комнатная — $646, 4-комнатная — $675).
Жилье с хорошим ремонтом
В отличие от квартир с обычным ремонтом, стоимость аренды жилья с хорошим ремонтом не только не снизилась, но даже выросла для больших квартир (средние цены): 1-комнатные — $420 (-0,6%), 2-комнатные — $592 (-1,1%), 3-комнатные — $857 (+2,8%), 4-комнатные — $1160 (+3,8%).
Самые доступные цены в этой категории отмечены в Сергелийском районе (1-комнатная — $323, 4-комнатная — $639) и Учтепинском районе (1-комнатная — $377, 4-комнатная — $586).
Самые дорогие квартиры в аренду с хорошим ремонтом наблюдаются в Мирабадском районе (от $485 за однокомнатную до $1344 за четырёхкомнатную) и Шайхантахурском районе (от $515 за однокомнатную до $1462 за четырёхкомнатную).
Несмотря на тенденцию к снижению цен на квартиры со средним ремонтом, аренда жилья в Ташкенте остаётся дорогой. В престижных районах стоимость аренды продолжает расти, особенно для больших квартир с хорошим ремонтом. Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке аренды.