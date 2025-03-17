Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе

Как отмечают авторы исследования, рынок труда в 2024 году в России продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Наблюдающийся кадровый дефицит увеличил конкуренцию между работодателями и привел к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.