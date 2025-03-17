Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе

Так, в рейтинге по уровню зарплат в отраслях в 2024 году Севастополь оказался на 61 строчке, а Крым на 64-м месте среди 85 российских регионов.
В Севастополе по итогам прошлого года самые большие зарплаты получают работники сухопутного транспорта, где средняя ставка составила 78 тысяч рублей. В Крыму отрасль с наивысшей зарплатой — строительство, средняя зарплата здесь по итогам прошлого года составила 75 тысяч рублей.
Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году. На Сахалине в отрасли добычи нефти и газа средняя зарплата составила 317 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 244 рублей в месяц. В Москве больше всего платят за финансовые услуги — в среднем 302 тысячи рублей в месяц.
На последних строчках рейтинга — Калмыкия, Ингушетия и Чечня. В этих регионах самые высокие зарплаты у сотрудников госслужбы — от 54 до 60 тысяч рублей соответственно.
При этом данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям нет.
Как отмечают авторы исследования, рынок труда в 2024 году в России продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Наблюдающийся кадровый дефицит увеличил конкуренцию между работодателями и привел к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.