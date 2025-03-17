Жители Норильска получили квартиры по программе реновации города

За последний год в Норильске введено в эксплуатацию пять домов, четыре из них построены администрацией северного города, один — достроен силами компании «Норильский Никель». Это значимое событие для северян, поскольку новое жилье не возводилось в Заполярье почти 30 лет.
Многодетная мама Диана Полянская получила ключи от трехкомнатной квартиры в феврале этого года. Ранее в собственности у Полянских была небольшая «гостинка» в аварийном доме, приходилось снимать подходящее жилье и тратить на это существенную часть дохода. Сейчас семья переехала в новый дом.
«Я в большом восторге от квартиры. Была очень удивлена, что всё продумано до мелочей — даже детские замки на окнах стоят, и пожарная сигнализация установлена. В квартире тепло, но не душно, хорошо сделана вентиляция. А чистовая отделка позволила нам очень быстро переехать», — рассказывает Диана Полянская.
На минувшей неделе в торжественной обстановке ключи от новых квартир получили еще несколько человек. Люди со своими семьями переедут в построенные дома по улицах Лауреатов и Спортивная.
«Первые результаты реновации уже видны людям — сдаются социальные объекты, транспорт, жилые дома, город благоустраивается. Такая инфраструктура не возводилась три десятилетия. Строители успешно провели термостабилизацию грунтов, фактически позаимствовав технологию у промышленников. И это решение позволит нам не сносить дома, а восстанавливать их строительные конструкции и обеспечивать фактически нормальную эксплуатацию жилого фонда. Такие практики строителей Заполярья нужно масштабировать на другие арктические территории нашей страны», — цитирует губернатора пресс-служба краевого кабмина.
«В планах у города в этом году начать строить два новых дома в Талнахе и один в Центральном районе. Это тоже будут дома среднеэтажной застройки, которые будут отвечать всем современным техническим условиям и материалам. Также в этом году планируется завершить проектирование трех многоквартирных жилых домов в Оганере. Мы не останавливаемся на достигнутом. При поддержке правительства Красноярского края и Совета Федерации будем продолжать набирать темпы и строить новое жилье взамен ветхого и аварийного. Восполнять жилищный фонд необходимо. Помимо домов мы продолжим реализовывать реконструкцию коллекторного хозяйства и строительство социальных объектов», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.
Возведение новой инфраструктуры в рамках программы реновации Норильска продолжается. Строятся жилые малоэтажные дома на улицах Павлова, 23, Кирова, 7/10, и многоэтажки по улице 50 лет Октября, 2Б и 2 В. Подходит к завершению реконструкция общественного пространства «Башня», в активную стадию перейдет реновация Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского, в районе горняков в Талнахе активными темпами идет устройство свай для строительства современной поликлиники на 1000 посещений в смену.
По программе реновации также обновляют и жилищно-коммунальное хозяйство города: проводят реконструкцию коллекторов, термостабилизацию грунтов под домами и соцобъектами, ремонтируют электрические сети и объекты тепло-водоснабжения, благоустраивают дворы и общественные пространства. Запланировано строительство инновационной школы им. В. И. Долгих.