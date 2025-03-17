Жители Норильска получили квартиры по программе реновации города

«В планах у города в этом году начать строить два новых дома в Талнахе и один в Центральном районе. Это тоже будут дома среднеэтажной застройки, которые будут отвечать всем современным техническим условиям и материалам. Также в этом году планируется завершить проектирование трех многоквартирных жилых домов в Оганере. Мы не останавливаемся на достигнутом. При поддержке правительства Красноярского края и Совета Федерации будем продолжать набирать темпы и строить новое жилье взамен ветхого и аварийного. Восполнять жилищный фонд необходимо. Помимо домов мы продолжим реализовывать реконструкцию коллекторного хозяйства и строительство социальных объектов», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.