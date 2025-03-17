Талантливым школьникам Кубани увеличили денежные премии

Дополнительно 81 учащийся, добившийся успехов на других олимпиадах и конкурсах, включенных в перечень Минпросвещения РФ, получит по 50 тысяч рублей из бюджета региона. Ранее грант администрации Краснодарского края по результатам конкурсного отбора предоставлялся 100 одаренным ученикам, сумма выплат составляла 50 тысяч рублей. В этом году отбор лауреатов пройдет в сентябре на основе их достижений в федеральных соревнованиях и заключительном этапе ВсОШ.