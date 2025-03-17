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Талантливым школьникам Кубани увеличили денежные премии

Глава Кубани Вениамин Кондратьев утвердил изменения в постановлении, касающемся выплат талантливым ученикам региона.

Теперь победители и призеры крупных федеральных мероприятий смогут получить повышенные денежные вознаграждения.

Губернатор отметил в своем телеграм-канале, что Кубань всегда славилась умными и целеустремленными школьниками, которые демонстрируют отличные результаты на российских и международных олимпиадах. В связи с этим принято решение повысить размер премии: победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) теперь будет начисляться единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, а призерам — 100 тысяч рублей.

Дополнительно 81 учащийся, добившийся успехов на других олимпиадах и конкурсах, включенных в перечень Минпросвещения РФ, получит по 50 тысяч рублей из бюджета региона. Ранее грант администрации Краснодарского края по результатам конкурсного отбора предоставлялся 100 одаренным ученикам, сумма выплат составляла 50 тысяч рублей. В этом году отбор лауреатов пройдет в сентябре на основе их достижений в федеральных соревнованиях и заключительном этапе ВсОШ.

Региональный этап олимпиады в текущем учебном году проходил с 9 января по 28 февраля. Как рассказали в пресс-службе администрации Кубани, в нем приняли участие 5 тысяч школьников, среди которых 255 стали победителями, а 1,1 тысячи получили статус призеров.

Финальный этап ВсОШ в 2025 году состоится с 15 марта по 30 апреля в 14 регионах России, в числе которых ФТ Сириус. На данный момент известны проходные баллы по 12 предметам из 24, а в состав делегации Краснодарского края вошли 47 старшеклассников.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в региональном этапе ВсОШ по информатике приняли участие почти 300 школьников Краснодарского края.