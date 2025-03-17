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В Самаре обнаружили дефекты на 77 дорогах

В Самаре проверяют состояние гарантийных дорожных участков после зимы.

Источник: мэрия Самары

В Самаре с приходом весны проверяют гарантийное состояние дорожных участков. В областной столице уже нашли ряд дефектов, об этом сообщили в городской администрации.

— Дефекты обнаружены на 77 объектах. В адрес подрядных организаций направили требования устранения выявленных замечаний за счет собственных средств, — отметили в мэрии.

Подобные проверки помогут запланировать графики гарантийного ремонта. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 8136 квадратных метров. В список ремонтируемых участков вошли: мост через реку Самара, путепроводная развязка на 116 км железнодорожного пути, дорога по ул. Аврора (в створе мостового комплекса «Южный»), дорога по проспекту Кирова (через станцию «Безымянка»), путепроводы «Ракитовский», «Заводское шоссе» и другие.