В Самаре обнаружили дефекты на 77 дорогах

Подобные проверки помогут запланировать графики гарантийного ремонта. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет 8136 квадратных метров. В список ремонтируемых участков вошли: мост через реку Самара, путепроводная развязка на 116 км железнодорожного пути, дорога по ул. Аврора (в створе мостового комплекса «Южный»), дорога по проспекту Кирова (через станцию «Безымянка»), путепроводы «Ракитовский», «Заводское шоссе» и другие.