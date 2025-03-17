В Самаре бывшую детскую тюрьму переделают под жилой дом с паркингом

В Самаре планируют провести реконструкцию здания на ул. Алексея Толстого, 47. До 2009 г. в нем располагался центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, более известный как детская тюрьма. Теперь же здание хотят переделать под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Об этом стало известно из документов госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) Самарской области.