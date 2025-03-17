Молдавские банки получили меньше доходов и прибыли в 2024 году — отчет

По состоянию на 31 декабря 2024 года рентабельность активов молдавских банков составила 2,4%, снизившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года, а рентабельность капитала составила 14,7%, также снизившись на 1,4 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года, отметили в Нацбанке.