Молдавские банки получили меньше доходов и прибыли в 2024 году — отчет

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Прибыль банковского сектора Молдовы в 2024 году составила 3 973,6 миллиона леев, что на 116,5 миллиона леев, или на 2,8% меньше, чем годом ранее, сообщили в Национальном банке страны (НБМ).
Как уточнили в НБМ, уменьшение прибыли обусловлено снижением процентных доходов на 2 551,4 миллиона леев, или на 22,3%.
Общие доходы молдавских банков на 31 декабря 2024 года составили 15 197,1 миллиона леев, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1 606,3 миллиона леев, или на 9,6%. Из общей суммы доходов процентные составили 58,6%, или 8 911,8 миллиона леев, а непроцентные — 41,4% (6 285,3 миллиона леев).
Снизились и расходы: на конец 2024 года общие расходы достигли 11 223,5 миллиона леев, что на 1 489,8 миллиона леев, или на 11,7% меньше, чем годом ранее.
Как сообщили в Нацбанке, общие активы финучреждений Молдовы в прошлом году составили 170 175,0 миллиона леев, увеличившись на 10,6% по сравнению с концом 2023 года, когда они составляли 16 320,4 миллиона леев.
По состоянию на 31 декабря 2024 года рентабельность активов молдавских банков составила 2,4%, снизившись на 0,4 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года, а рентабельность капитала составила 14,7%, также снизившись на 1,4 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года, отметили в Нацбанке.
На конец 2024 года в Молдове действовало 11 лицензированных НБМ банков.