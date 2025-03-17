«Женщины, предпринимайте!» — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане

Кроме того, в Узбекистане при Торгово-промышленной палате открыли Совет женщин-предпринимателей. Его цель — содействие активному женскому участию в бизнес-процессах, оказание юридической, финансовой и практической помощи. При этом Совет имеет право выносить на рассмотрение парламента страны проблемы женщин-предпринимателей.