«Женщины, предпринимайте!» — новые льготы для женского бизнеса в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили основные критерии по поддержке женщин-предпринимателей на 2025 год, сообщает Минюст РУз.
В частности, с 1 мая появится программа HAMROH (ХАМРОХ), которая предусматривает:
- выделение грантов до 50 млн сумов для тысячи бизнесменов, которые помогли женщинам реализовать «зеленые» и IT-проекты, а также основать не менее пяти женских предпринимательств;
- предоставление женщинам с положительной кредитной историей кредита до 100 млн сумов без залога;
- предоставление Компанией по развитию предпринимательства гарантий до момента поставки оборудования, купленного женщинами-предпринимателями в кредит.
Кроме того, в Узбекистане при Торгово-промышленной палате открыли Совет женщин-предпринимателей. Его цель — содействие активному женскому участию в бизнес-процессах, оказание юридической, финансовой и практической помощи. При этом Совет имеет право выносить на рассмотрение парламента страны проблемы женщин-предпринимателей.
В Совет вошли 27 человек.
Также к 1 июля запустят платформу «Женщина-предприниматель», которая поможет закупать сырье, расширять сотрудничество, искать новые рынки сбыта, нанимать специалистов и решать другие бизнес-вопросы.
Программа «Партнер-предприниматель», которая стартует с 1 мая, включает в себя:
обучение женщин предпринимательству для открытия собственного бизнеса;
помощь женщинам в организации предпринимательской деятельности на кооперативной основе;
размещение и продажу продукции женского бизнеса на местных и международных торговых платформах.
Помимо прочего, к 1 августа в Узбекистане утвердят финансовую стратегию для поддержки женского бизнеса.
В общей сложности планируется обеспечить работой более двух млн женщин, обучить 250 тысяч женщин профессиональным и предпринимательским навыкам, а также 50 тысяч женщин из малообеспеченных семей пройдут курс реабилитации в санаториях.