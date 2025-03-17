Федеральный центр выдаст Петербургу кредит на строительство метро

Добавим, еще несколько лет назад стоимость строительства 1 км подземки оценивалась примерно в 7−7,5 млрд рублей, сейчас — выше. В ближайшее время в Петербурге рассчитывают на куда более весомое федеральное софинансирование для запуска южного направления метро до Пулково, Экспофорума и далее. В Смольном говорили, что требуется финансовая поддержка в размере полутриллиона рублей.