Федеральный центр выдаст Петербургу кредит на строительство метро

Как рассказали «Фонтанке» в смольнинском комитете финансов 17 марта, одобрен объем в 2,248 млрд рублей. Деньги выдадут на участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская», который должен быть введен в 2025 году.
«Речь про финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, одобренных в 2021—2024 годах», — добавили в пресс-службе. Напомним, Петербург уже получал инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых на строительство метро — в частности, 6,3 млрд рублей на названный участок метро.
Добавим, еще несколько лет назад стоимость строительства 1 км подземки оценивалась примерно в 7−7,5 млрд рублей, сейчас — выше. В ближайшее время в Петербурге рассчитывают на куда более весомое федеральное софинансирование для запуска южного направления метро до Пулково, Экспофорума и далее. В Смольном говорили, что требуется финансовая поддержка в размере полутриллиона рублей.