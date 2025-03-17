Определен подрядчик для благоустройства исторического центра Осы

Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, устройство освещения и озеленение площадок.