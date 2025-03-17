Определен подрядчик для благоустройства исторического центра Осы

Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей аукционным требованиям. Цена контракта составит 99,5 млн руб.
Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, устройство освещения и озеленение площадок.
Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 10 апреля 2025 года, завершить — 10 сентября 2025 года.
ООО «Благо» зарегистрировано в Осе в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка за 2023 год составила 55 млн руб. ООО «Благо» являлось поставщиком в 50 государственных контрактах на сумму 429 млн руб.