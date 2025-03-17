Стала известна средняя зарплата в Башкирии.

По данным Башстата, в 2024 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии составила 67 575 рублей, в IV квартале — 75 888 рублей. Это на 18,3% и 19,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
В декабре прошлого года средняя заработная плата достигла в регионе 92 435 рублей с ростом, увеличившись по сравнению с декабрем 2023-го на 24,5%. При этом реальная начисленная зарплата выросла на 14,4%.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.