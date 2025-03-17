Квартиры в Минске продолжают дорожать — уже почти рекорд

«Самый главный враг собственника — желание максимизировать стоимость, несмотря на возможный простой квартиры. Каждый день, каждая неделя и месяц — это потерянные деньги. Если сдать квартиру по средней цене и найти надежного, ответственного, платежеспособного и долгосрочного арендатора, вы однозначно будете в выигрыше в перспективе. Чем за год поменять три-четыре-пять арендаторов и искать того, кто заплатит эти огромные деньги. Это вообще не работает, это просто в минус», — резюмирует Андрей Чернышев.