В Омской области наказали строительную фирму за взятку при строительстве гидроузла

В Омске прокуратура раскрыла случай коррупции, связанный с заключением государственных контрактов. С 2020 по 2023 год руководитель одной строительной компании передал более 1,2 миллиона рублей работнику «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». В обмен на эти деньги чиновник помогал заключать контракты на строительство Красногорского гидроузла, принимал выполненные работы без замечаний и обеспечивал их своевременную оплату.
Прокуратура возбудила административное дело против этой строительной компании за дачу незаконного вознаграждения, что попадает под статью 19.28 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела фирму оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей.
Кроме того, после того как судебное решение вступит в силу, данной строительной организации будет запрещено участвовать в госконтрактных торгах в течение двух лет. Отметим, что сотрудник, который получил взятку, ранее уже имел проблемы с законом.