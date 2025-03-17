В Омской области наказали строительную фирму за взятку при строительстве гидроузла

В Омске прокуратура раскрыла случай коррупции, связанный с заключением государственных контрактов. С 2020 по 2023 год руководитель одной строительной компании передал более 1,2 миллиона рублей работнику «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». В обмен на эти деньги чиновник помогал заключать контракты на строительство Красногорского гидроузла, принимал выполненные работы без замечаний и обеспечивал их своевременную оплату.